Il neonato in fasce di lino e il segreto della bella signora | 140 anni dopo il dna potrebbe svelare il mistero
Ci sono storie che il tempo non riesce a seppellire, fili invisibili che restano tesi per oltre un secolo finché qualcuno non decide di ricominciare a tirarli. È la missione di Melissa Marchi, una giovane forlivese di 28 anni che, mossa da una promessa silenziosa fatta al bisnonno Umberto Zigoli.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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