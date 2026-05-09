Il neonato in fasce di lino e il segreto della bella signora | 140 anni dopo il dna potrebbe svelare il mistero

Da forlitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono storie che il tempo non riesce a seppellire, fili invisibili che restano tesi per oltre un secolo finché qualcuno non decide di ricominciare a tirarli. È la missione di Melissa Marchi, una giovane forlivese di 28 anni che, mossa da una promessa silenziosa fatta al bisnonno Umberto Zigoli.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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