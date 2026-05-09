Il ministro Crosetto | Dagli Alpini c' è solo da imparare

Il ministro Crosetto ha commentato il ruolo degli Alpini, affermando che da loro si può solo imparare. Ha anche parlato della nave Vespucci, definendola simbolo della storia e della tradizione italiane. La discussione si è concentrata su valori e patrimonio culturale legati alle forze armate e alle istituzioni storiche del paese. Nessun altro dettaglio o opinione personale è stato fornito nel suo intervento.

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"Nave Vespucci significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale e significa, permettetemelo da Ministro della Difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una Repubblica, di una democrazia" soprattutto "in momenti tristi come questi, per la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre. Perché senza diritto, senza regole internazionali i più deboli, e noi come nazioni non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere". Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della cerimonia per la partenza di nave Vespucci impegnata nel Tour Mondiale Campagna in Nord America 2026.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ministro Crosetto: "Dagli Alpini c'è solo da imparare" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Basi Usa, “Crosetto mente: nel 2008 l’Italia chiese di desecretare l’accordo”. Il ministro: “Solo un sondaggio informale”“Nel 2008 il governo Berlusconi, di cui Crosetto era sottosegretario alla Difesa, chiese agli Usa di desecretare l’accordo quadro del 1954? sull’uso... Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scortaL’11 gennaio del 2024 il ministro della Giustizia Carlo Nordio, riferendo in Senato sul corretto rapporto che deve esserci tra tutela e tutelato,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Amerigo Vespucci riparte da Genova, 156 giorni tra Atlantico e Nord America; Alpini: la denuncia di Alice Salvatore, Molestata sul bus, buona Adunata a tutte; Sabato la partenza della Vespucci per il nuovo tour mondiale: alla cerimonia atteso il ministro Crosetto; Adunata degli Alpini, la sfida di Genova: Ospitalità sostenibile per la città. Il ministro Crosetto: Dagli Alpini c'è solo da imparareIl ministro della Difesa: Imparare dagli alpini e dall'associazione alpini cosa significa sacrificarsi per gli altri quando serve ... ilgiornale.it Crosetto a Genova canta con gli alpini: «Il problema non è riappacificarsi con gli Usa, ma far finire le guerre»«Il problema non è riappacificare o no l'Italia e gli Stati Uniti, il problema è far finire la guerra in Iran, far finire la guerra in Ucraina e far finire tutte le altre guerre. Tra noi e gli Stati U ... msn.com #Crosetto: "Non penso che gli #alpini molestino, magari c'è qualche stupido, i primi a riprenderlo saranno gli alpini, non c'è bisogno di giudici ". il ministro della Difesa intervenuto da Genova, per la cerimonia di saluto alla nave scuola Amerigo Vespucci x.com Adunata Alpini a Genova, spuntano i volantini contro le penne nere in città: «Non siete i benvenuti» reddit