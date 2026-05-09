Il Metropolitano Award celebra impegno e comunità a Reggio
Ieri sera si è tenuta a Reggio Calabria la seconda edizione del Metropolitano Award, un evento che premia l’impegno e il senso di comunità. La cerimonia si è svolta presso la sede del Consiglio regionale, situata a Palazzo Campanella. Durante la serata sono stati riconosciuti diversi protagonisti locali che si sono distinti per il loro contributo sociale.
Il Metropolitano Award, a Reggio Calabria una serata dedicata al valore sociale della comunità. La seconda edizione de Il Metropolitano Award si è svolta ieri a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio regionale a Palazzo Campanella. La serata si è trasformata in un momento di riconoscimento collettivo verso il mondo del sociale, dell’associazionismo e dell’impegno civile. L’appuntamento ha confermato anche quest’anno la capacità di riunire energie, storie e responsabilità diverse. Al centro, un’unica direzione: valorizzare chi opera ogni giorno accanto alle fragilità del territorio. Un evento che unisce istituzioni e comunità. Promossa dalla testata ilMetropolitano.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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