Il Metropolitano Award celebra impegno e comunità a Reggio

Ieri sera si è tenuta a Reggio Calabria la seconda edizione del Metropolitano Award, un evento che premia l’impegno e il senso di comunità. La cerimonia si è svolta presso la sede del Consiglio regionale, situata a Palazzo Campanella. Durante la serata sono stati riconosciuti diversi protagonisti locali che si sono distinti per il loro contributo sociale.

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Il Metropolitano Award, a Reggio Calabria una serata dedicata al valore sociale della comunità. La seconda edizione de Il Metropolitano Award si è svolta ieri a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio regionale a Palazzo Campanella. La serata si è trasformata in un momento di riconoscimento collettivo verso il mondo del sociale, dell’associazionismo e dell’impegno civile. L’appuntamento ha confermato anche quest’anno la capacità di riunire energie, storie e responsabilità diverse. Al centro, un’unica direzione: valorizzare chi opera ogni giorno accanto alle fragilità del territorio. Un evento che unisce istituzioni e comunità. Promossa dalla testata ilMetropolitano.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Metropolitano Award celebra impegno e comunità a Reggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rinascimento Got Talent al Metropolitano di ReggioRinascimento Got Talent porta l’arte in scena tra ironia, storia e risate Al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria arriva uno spettacolo che... Premio Governors Award: l’impegno di Geena Davis per l’inclusione TVLa Television Academy ha annunciato lunedì 15 agosto 2022 che il premio Governors Award sarà conferito al Geena Davis Institute on Gender in Media.