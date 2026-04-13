Il 15 agosto 2022, la Television Academy ha comunicato che il premio Governors Award sarà assegnato al Geena Davis Institute on Gender in Media. La decisione è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi. La premiazione si inserisce tra gli eventi riconosciuti come significativi nel settore televisivo.

La Television Academy ha annunciato lunedì 15 agosto 2022 che il premio Governors Award sarà conferito al Geena Davis Institute on Gender in Media. L’organizzazione, istituita nel 2004 dall’attrice vincitrice dell’Oscar Geena Davis, riceverà la massima onorificenza per l’impegno profuso nel garantire l’equilibrio di genere e promuovere l’inclusione all’interno del settore dell’intrattenimento. L’evoluzione di un riconoscimento storico tra inclusione e rappresentazione. Il prestigio della premiazione risiede nella sua lunga storia, essendo stata concessa per la prima volta nel 1978. Il mandato del Governors Award è chiaro: celebrare individui, realtà o enti che abbiano apportato un contributo profondo, capace di trasformare e lasciare un segno duraturo nell’ambito delle arti o della scienza televisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Governors Award: l’impegno di Geena Davis per l’inclusione TV

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