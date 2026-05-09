Nel ritiro di una squadra di Ligue 1 si è verificato un episodio inaspettato che ha coinvolto un attaccante francese di origini gabonesi. La squadra ha deciso di escluderlo dalla rosa senza fornire dettagli ufficiali sul motivo. La decisione ha sorpreso tifosi e osservatori, considerando che l’attaccante era presente da tempo nel gruppo. Al momento, non sono stati rilasciati commenti aggiuntivi da parte del club.

Colpo di scena nel ritiro della compagine di Ligue 1: il protagonista è l’attaccante francese naturalizzato gabonese. Momento delicatissimo per l’Olympique Marsiglia ch4e viene da una stagione tutt’altro che esaltante: il settimo posto in classifica è davvero poco per un club che aveva iniziato la stagione con obiettivi completamente diversi. E adesso dal ritiro della compagine di Ligue 1 arriva un’altra clamorosa novità. A tre giornate dalla fine del campionato, l’OM è a sette punti di distacco dal terzo posto del Lione e la qualificazione in Champions League appare ormai un miraggio. E nel prossimo impegno di campionato sul campo del Le...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Marsiglia fa fuori Aubameyang: il motivo è assurdo

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