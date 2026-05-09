Il Frosinone è in paradiso

L’ultima giornata del campionato di Serie B si è svolta con tutte le partite in contemporanea, offrendo molti gol e momenti di emozione. Le dieci gare hanno coinvolto quattordici squadre che ancora avevano qualcosa da decidere in classifica. Il campionato si è concluso con il Frosinone in testa, mentre le altre squadre si sono giocate la permanenza in categoria o la qualificazione ai playoff.

L’ultima giornata del campionato di Serie B non ha deluso le attese. Le dieci partite in contemporanea hanno garantito gol, spettacolo ed emozioni, anche perché c’erano ancora da scrivere i verdetti per quattordici squadre su venti. A partire dal Frosinone, che non ha tremato in casa con il Mantova, anzi si è divertito alla grande ed è tornato meritatamente in Serie A due anni dopo la rocambolesca retrocessione con Di Francesco. Stavolta in panchina c’è Alvini, che si è andato a prendere il secondo posto alle spalle del Venezia con un rotondo 4-0 ai danni del Mantova. I lagunari allenati da Stroppa (che è alla quarta promozione con altrettante squadre diverse) hanno certificato la vittoria del campionato con un 1-0 sul Palermo, che invece dovrà passare dai playoff insieme a Monza, Catanzaro, Modena e Juve Stabia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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