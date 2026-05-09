Un nuovo prodotto per la pulizia del viso si aggiunge alla gamma dedicata alle pelli delicate. Si tratta di una schiuma detergente che utilizza l’estratto di Heartleaf, noto per le sue proprietà purificanti. Questo detergente è studiato per rimuovere le impurità anche dalle pelli considerate problematiche, grazie alla combinazione di ingredienti specifici. La sua formula promette una detersione delicata senza irritare la pelle.

Il suo utilizzo ha origini antichissime: è citata anche nel Dongui Bogam, il testo di Hanbang su cui si basa tutta la medicina tradizionale coreana pubblicato nel 1613. È un vero e proprio rimedio contro ogni irritazione, arrossamento e impurità, perché l’Heartleaf ha un'azione disinfettante e lenitiva insita nella sua struttura naturale. Ricchissima di flavonoidi antiossidanti fra cui la quercetina, è diventata uno degli ingredienti più apprezzati nella K-Beauty, perché efficace e al tempo stesso incredibilmente delicata sulla pelle. Protagonista, tra le altre cose, del detergente Anua Heartleaf + BHA Pore Deep Cleansing Foam. I...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il detergente viso per pelli delicate di Anua che purifica grazie all'Heartleaf

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