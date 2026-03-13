Il detergente viso per pelli secche di Rilastil ecco perché provarlo

Il detergente viso Aqua di Rilastil è formulato con acido ialuronico, ceramidi e Omega 6, ed è specificamente pensato per le pelli secche. Questo prodotto viene proposto come una soluzione da provare per chi ha la pelle stressata e ha bisogno di un trattamento delicato ma efficace. La sua composizione mira a idratare e rinforzare la barriera cutanea.

Non è una questione di età o di genere, ma di qualità della pelle: quando è secca, spenta, provata, quando dopo aver lavato il viso sembra che tiri e che si arrossi, ancor prima che sulla skincare dovremmo puntare su una detersione dolce. Come prima cosa è fondamentale scegliere un prodotto in grado di coccolare la cute, infondendo calma e elasticità, insomma un cleanser efficace ma non aggressivo. Proprio come il Rilastil Aqua, il Detergente Viso pensato per coccolare e detergere senza aggredire le pelli più delicate. Come è noto, una pelle delicata, stressata e sofferente ha bisogno di un pool di attivi pensati proprio per ristabilire la salute della barriera cutanea e, allo stesso tempo, idratare a fondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

