Il conflitto c’è | I due balneari hanno vantaggi

Due operatori balneari si trovano coinvolti in un conflitto di interessi riguardo alla regolamentazione della pubblicità sugli arenili. La questione riguarda direttamente le modalità con cui viene approvata la normativa, sollevando dubbi sulla presenza di possibili vantaggi per uno o più soggetti coinvolti. La discussione si concentra sulla relazione tra le parti interessate e il processo decisionale legato alle nuove disposizioni.

"Il conflitto di interessi nell’approvazione della disciplina della pubblicità negli arenili, c’è eccome". Enrico Ghiselli consigliere di Legalità e Trasparenza, insiste nella propria critica. "Non ho minimamente parlato di reati perché non ve ne sono riscontrabili al momento – premette – ma certamente chi ha partecipato alla votazione della delibera oggetto di contestazione ha mancato ad una regola di democrazia, trasparenza e legalità. Il “conflitto d’interessi”, di due consiglieri di maggioranza (Graziella Polacci e Alberto Mattugini ndr), è determinato dal fatto che gli stessi hanno partecipato (cosa che non avrebbero dovuto fare) alla...🔗 Leggi su Lanazione.it

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