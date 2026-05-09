Il cancro la psiche e gli scemi-intelligenti che parlano prima di capire

Da linkiesta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mio capitolo preferito di “La cura”, prima di chiedere «un taglio elegante» inteso non come di capelli ma di pezzo di corpo, Concita De Gregorio vuole fumare. È a curarsi il cancro, e vuole fumare. Chiede se non ci sia una sala fumatori, come negli aeroporti, e qualcuno, che immagino infermiere o simili, le dice che fumare fa malissimo, che non dovrebbe fumare. Le dice «Fumare provoca il cancro». Lei non risponde: non è vero. Risponde: «Lo so, lo sanno tutti. È giusto che me lo ricordiate, è il vostro lavoro, lo rispetto tantissimo. Grazie. Comunque, se posso fare un’obiezione. Nel mio caso il verbo “provoca” è inadatto, per prevenire è tardi».🔗 Leggi su Linkiesta.it

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