Nel mio capitolo preferito di “La cura”, prima di chiedere «un taglio elegante» inteso non come di capelli ma di pezzo di corpo, Concita De Gregorio vuole fumare. È a curarsi il cancro, e vuole fumare. Chiede se non ci sia una sala fumatori, come negli aeroporti, e qualcuno, che immagino infermiere o simili, le dice che fumare fa malissimo, che non dovrebbe fumare. Le dice «Fumare provoca il cancro». Lei non risponde: non è vero. Risponde: «Lo so, lo sanno tutti. È giusto che me lo ricordiate, è il vostro lavoro, lo rispetto tantissimo. Grazie. Comunque, se posso fare un’obiezione. Nel mio caso il verbo “provoca” è inadatto, per prevenire è tardi».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il cancro, la psiche, e gli scemi-intelligenti che parlano prima di capire

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