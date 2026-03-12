Tumore al seno | la Breast Unit di Asufc confermata eccellenza europea

La Breast Unit dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha ricevuto la conferma della certificazione europea da parte di Eusoma, l'organizzazione che valuta la qualità dei percorsi di diagnosi e cura del tumore al seno. La visita di verifica, svolta recentemente, ha attestato il rispetto degli standard richiesti dall'ente europeo, riconoscendo l'eccellenza del reparto nel panorama internazionale.

La valutazione ha riguardato i principali indicatori clinici e organizzativi previsti dagli standard dell'ente, dalla fase diagnostica ai trattamenti chirurgici, oncologici e radioterapici. Eusoma ha preso in esame i numerosi parametri che rivelano gli standard qualitativi d'eccellenza per la diagnosi della neoplasia mammaria e per il successivo trattamento chirurgico, oncologico e radioterapico. L'ente certificatore ha premiato specialmente l'approccio multidisciplinare della struttura, che garantisce un percorso di cura a 360°. Durante la visita, gli esaminatori hanno approfondito l'attività delle sedi di San Daniele, Gemona e Tolmezzo, valutando il funzionamento della rete e il coordinamento tra le diverse strutture operative dell'Azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

