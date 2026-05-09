Ignora l’alt e scappa nel cuore della notte | folle fuga tra i semafori rossi arrestata 21enne ubriaca
Nelle prime ore di questa mattina a Como, una ragazza di 21 anni è stata fermata dalla polizia locale dopo aver ignorato un posto di controllo e aver tentato di fuggire attraversando semafori rossi. Durante l'inseguimento tra le strade cittadine, ha opposto resistenza agli agenti e è risultata sotto l’effetto di alcol. La ragazza è stata arrestata e condotta in commissariato.
Scena da film e momenti a dir poco concitati nelle prime ore di questa mattina nel centro di Como, dove una ragazza di 21 anni è stata arrestata dalla polizia locale dopo aver ignorato un posto di controllo, dato vita a un inseguimento tra le strade cittadine e opposto resistenza agli agenti.🔗 Leggi su Quicomo.it
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