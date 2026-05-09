I soldi del clan di Caivano riciclati col 10 e Lotto | ai domiciliari la donna delle vincite incredibili

Una donna coinvolta in un sistema di riciclaggio collegato a un clan di Caivano è stata posta agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato il “10 e Lotto” per movimentare circa 137mila euro provenienti da attività illecite e estorsioni. Le autorità hanno individuato la sua partecipazione come parte di un meccanismo volto a nascondere le somme di denaro illecite del gruppo criminale.

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