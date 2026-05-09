I soldi del clan di Caivano riciclati col 10 e Lotto | ai domiciliari la donna delle vincite incredibili
Una donna coinvolta in un sistema di riciclaggio collegato a un clan di Caivano è stata posta agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato il “10 e Lotto” per movimentare circa 137mila euro provenienti da attività illecite e estorsioni. Le autorità hanno individuato la sua partecipazione come parte di un meccanismo volto a nascondere le somme di denaro illecite del gruppo criminale.
La donna individuata come ingranaggio del sistema di riciclaggio dei clan di Caivano, che avrebbe movimentato con le scommesse circa 137mila euro provenienti da soldi ed estorsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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