I moscioli studiati in laboratorio | La biologia marina al servizio dei fenomeni costieri

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mollusco che vive da sempre sugli scogli del Conero, a Portonovo, è stato oggetto di studi in laboratorio per analizzare la sua biologia. Si tratta di un animale piccolo e selvatico che si attacca alle rocce della zona. Le ricerche mirano a capire meglio le caratteristiche di questa specie tipica dei fenomeni costieri, offrendo dati utili per la tutela dell’habitat naturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancona, 9 maggio 2026 – C’è un mollusco in fondo a tutto. Piccolo, selvatico, aggrappato agli scogli del Conero da sempre: il mosciolo di Portonovo. È lui il simbolo attorno a cui ruota, almeno in parte, la storia del nuovo Laboratorio di Biologia Marina inaugurato venerdì mattina sulla Spiaggiola di Portonovo, a pochi passi dalla sede della Cooperativa Pesca. Un laboratorio che nasce dal recupero di un vecchio locale dei pescatori e che promette di diventare un presidio scientifico permanente sul mare Adriatico. Al taglio del nastro del Portonovo LAB – così il nome della nuova struttura – erano presenti numerose autorità, tra le quali il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i moscioli studiati in laboratorio la biologia marina al servizio dei fenomeni costieri
© Ilrestodelcarlino.it - I moscioli studiati in laboratorio: “La biologia marina al servizio dei fenomeni costieri”
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Vacanze studio all’estero anche per giovanissimi, dal Regno Unito all’Australia: tra le materie ci sono criminologia e biologia marinaMilano, 9 aprile 2026 - Studiare all’estero senza interferire con il calendario scolastico italiano e sperimentando materie nuove come la biologia...

Turismo | G20 Spiagge Italiane, a Bibbona gli stati generali dei sindaci balneari: il summit tra governance dei territori costieri e fiscalità localeAppuntamento il 10 e 11 aprile con gli amministratori delle località balneari più importanti d'Italia.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: I moscioli studiati in laboratorio: La biologia marina al servizio dei fenomeni costieri.

i moscioli studiati inI moscioli studiati in laboratorio: La biologia marina al servizio dei fenomeni costieriAncona, 9 maggio 2026 – C’è un mollusco in fondo a tutto. Piccolo, selvatico, aggrappato agli scogli del Conero da sempre: il mosciolo di Portonovo. È lui il simbolo attorno a cui ruota, almeno in ... ilrestodelcarlino.it

Moscioli, ecco il dietrofront: da domani in mare per portarli a tavolaANCONA - I moscioli tornano a tavola. Da domani riapre infatti la pesca sia per i professionisti che per i pescatori amatoriali. Il via libera è arrivato dalla Consulta regionale della pesca, la quale ... corriereadriatico.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.