Un mollusco che vive da sempre sugli scogli del Conero, a Portonovo, è stato oggetto di studi in laboratorio per analizzare la sua biologia. Si tratta di un animale piccolo e selvatico che si attacca alle rocce della zona. Le ricerche mirano a capire meglio le caratteristiche di questa specie tipica dei fenomeni costieri, offrendo dati utili per la tutela dell’habitat naturale.

Ancona, 9 maggio 2026 – C’è un mollusco in fondo a tutto. Piccolo, selvatico, aggrappato agli scogli del Conero da sempre: il mosciolo di Portonovo. È lui il simbolo attorno a cui ruota, almeno in parte, la storia del nuovo Laboratorio di Biologia Marina inaugurato venerdì mattina sulla Spiaggiola di Portonovo, a pochi passi dalla sede della Cooperativa Pesca. Un laboratorio che nasce dal recupero di un vecchio locale dei pescatori e che promette di diventare un presidio scientifico permanente sul mare Adriatico. Al taglio del nastro del Portonovo LAB – così il nome della nuova struttura – erano presenti numerose autorità, tra le quali il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I moscioli studiati in laboratorio: “La biologia marina al servizio dei fenomeni costieri”

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: I moscioli studiati in laboratorio: La biologia marina al servizio dei fenomeni costieri.

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