Il nuovo Huawei Watch Fit 5 Pro si presenta con una cassa in titanio e uno schermo protetto da vetro zaffiro, elementi che migliorano la resistenza del dispositivo. Tra le caratteristiche tecniche, la versione Pro offre funzioni mediche avanzate rispetto al modello base, tra cui il monitoraggio della rigidità arteriosa. Si tratta di strumenti pensati per fornire dati più approfonditi sulla salute quotidiana dell’utente.

? Punti chiave Come influisce la rigidità arteriosa sulla tua salute quotidiana?. Quali funzioni mediche distinguono la versione Pro dal modello base?. Come può un orologio da 30 grammi sostituire un ciclocomputer?. Perché il vetro in zaffiro cambia l'esperienza di utilizzo sportivo?.? In Breve Peso di 30,4 grammi con struttura in alluminio aerospaziale e lunetta in titanio.. Display con cornici da 1,8 mm e rapporto superficie visiva dell'83%.. Autonomia stimata di 25 ore con GPS e schermo accesi durante il trail running.. Supporto per immersioni fino a 40 metri e oltre 100 modalità sportive.. Il nuovo Huawei Watch Fit 5 Pro ridefinisce il concetto di monitoraggio della salute portando sensori avanzati e materiali pregiati direttamente sul polso degli appassionati di sport.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei Watch Fit 5 Pro: titanio e zaffiro per un monitoraggio top

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HUAWEI WATCH Fit 5 Pro | Tarznla Parla

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