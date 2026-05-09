Hellwatt un mare di dubbi La Provincia lanciò l’allarme già tre mesi fa a CVolo Incognita sulle perdite

Da tre mesi, la Provincia ha segnalato preoccupazioni riguardo a Hellwatt, sollevando dubbi su possibili perdite e sulle responsabilità legate alla gestione dei fondi e dei rapporti con le istituzioni. La comunicazione è stata indirizzata formalmente all'ente interessato, rappresentato dal presidente, che ha ricevuto una serie di domande precise su chi sia Victor Yari Milani e su chi si occupi delle eventuali conseguenze finanziarie.

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