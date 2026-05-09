Hellwatt un mare di dubbi La Provincia lanciò l’allarme già tre mesi fa a CVolo Incognita sulle perdite
Da tre mesi, la Provincia ha segnalato preoccupazioni riguardo a Hellwatt, sollevando dubbi su possibili perdite e sulle responsabilità legate alla gestione dei fondi e dei rapporti con le istituzioni. La comunicazione è stata indirizzata formalmente all'ente interessato, rappresentato dal presidente, che ha ricevuto una serie di domande precise su chi sia Victor Yari Milani e su chi si occupi delle eventuali conseguenze finanziarie.
Chi è Victor Yari Milani? Chi copre i soldi delle eventuali perdite? E chi gestisce i rapporti con le istituzioni? Diverse domande messe nero su bianco e intrise di preoccupazione che l’ente Provincia – per tramite del presidente Giorgio Zanni – aveva posto formalmente a C.Volo sull’Hellwatt Festival in programma a luglio, proprio all’indomani della conferenza stampa di presentazione dell’evento a febbraio scorso. Quesiti ai quali però i gestori dell’ Rcf Arena pare abbiano risposto in maniera vaga, salvo poi pochi giorni fa – a distanza di tre mesi da quelle richieste di chiarimenti – cacciare direttamente il direttore artistico Milani. Un retroscena che oggi suona come un profetico "ve lo avevamo detto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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