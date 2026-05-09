Guidonia | trovato in fin di vita fuori dalla sua abitazione muore 58enne

Un uomo di 58 anni è stato trovato in condizioni critiche fuori dalla porta della sua abitazione a Montecelio, frazione di Guidonia, in provincia di Roma. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause della morte e sulle circostanze in cui si è verificato l’accaduto.

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