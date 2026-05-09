Guidonia | trovato in fin di vita fuori dalla sua abitazione muore 58enne
Un uomo di 58 anni è stato trovato in condizioni critiche fuori dalla porta della sua abitazione a Montecelio, frazione di Guidonia, in provincia di Roma. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause della morte e sulle circostanze in cui si è verificato l’accaduto.
Lo hanno trovato in fin di vita fuori dalla porta della sua abitazione di Montecelio, borgo storico del comune di Guidonia, in provincia di Roma. Trasportato d'urgenza in ospedale è poi deceduto. La tragedia è avvenuta stanotte, l'uomo, classe 1958, si chiamava Giustino Perrone e viveva nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
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