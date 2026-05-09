Guido Carli | premi a Branca Folgiero Luongo e Mazzoncini
Alla cerimonia tenutasi presso l’Auditorium, sono stati assegnati premi a quattro figure di rilievo: un dirigente di azienda, un amministratore delegato, un responsabile di progetto e un manager. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione, che ha scelto di celebrare il rapporto tra capacità professionale e impegno sociale. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore.
Il talento unito all’impegno sociale in tutte le sue sfaccettature. Il valore del “prendersi cura”. La gentilezza eletta a pratica da disseminare. A un anno dall’elezione di Papa Leone XIV e alla vigilia della Giornata dell’Europa, è andata in scena ieri a Roma la festa del successo etico, con i dodici insigniti del Premio Guido Carli promosso dall’omonima Fondazione presieduta da Romana Liuzzo. Instancabile nel tramandare la lezione dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e ministro del Tesoro. «La battaglia contro l’indifferenza - ha sottolineato - è al centro di questa XVII Edizione: valorizziamo chi coltiva speranza e attenzione agli ultimi, perché non c’è progresso se qualcuno resta indietro».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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