Guido Carli | premi a Branca Folgiero Luongo e Mazzoncini

Alla cerimonia tenutasi presso l’Auditorium, sono stati assegnati premi a quattro figure di rilievo: un dirigente di azienda, un amministratore delegato, un responsabile di progetto e un manager. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione, che ha scelto di celebrare il rapporto tra capacità professionale e impegno sociale. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore.

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Il talento unito all’impegno sociale in tutte le sue sfaccettature. Il valore del “prendersi cura”. La gentilezza eletta a pratica da disseminare. A un anno dall’elezione di Papa Leone XIV e alla vigilia della Giornata dell’Europa, è andata in scena ieri a Roma la festa del successo etico, con i dodici insigniti del Premio Guido Carli promosso dall’omonima Fondazione presieduta da Romana Liuzzo. Instancabile nel tramandare la lezione dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e ministro del Tesoro. «La battaglia contro l’indifferenza - ha sottolineato - è al centro di questa XVII Edizione: valorizziamo chi coltiva speranza e attenzione agli ultimi, perché non c’è progresso se qualcuno resta indietro».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Guido Carli: premi a Branca, Folgiero, Luongo e Mazzoncini ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Guido Carli, Luongo e Mazzoncini tra i premiati della XVII edizione insignita della Medaglia del QuirinaleOggi, 23 aprile, ricorre l’anniversario della morte di Guido Carli, una delle figure più autorevoli della storia economica e istituzionale italiana,... Il premio Guido Carli alla XVII edizioneMettere il proprio impegno al servizio di tutta la comunità, non soltanto nei settori in cui può sembrare più scontato - come l’ordine pubblico - ma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: XVII edizione del Premio Guido Carli. Premiate Cuccarini, Fagnani e Ferzetti; Il premio Guido Carli alla XVII edizione; Premio Guido Carli a Roma, una festa del successo etico; Il gruppo Armani riceve il premio Guido Carli. Premio Guido Carli 2026, da Cocciante a Cuccarini fino a Luongo e Mazzoncini: tutti i premiati della XVII edizione. Una festa del merito e dell’impegno socialeUna celebrazione del «successo con responsabilità sociale», dove il filo conduttore è stato l’impegno verso gli altri. Alla Sala Sinopoli ... ilmattino.it A Roma il Premio Guido Carli: da Riccardo Cocciante a Lorella Cuccarini, tutti i vincitoriA Roma il Premio Guido Carli: ecco tutti i vincitori. La presidente Romana Liuzzo: Omaggiamo il connubio tra talento e attenzione agli ultimi. tgcom24.mediaset.it Premio Guido Carli, Gualtieri: “Ha abbattuto muri”. Da Fagnani a Cocciante, tutti i premiati roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com