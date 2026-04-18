Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto dal 17 al 23 Aprile 2026

La guida TV di DAZN 1, disponibile sul canale 214 di Sky, mostra il palinsesto dal 17 al 23 aprile 2026. Viene riportato il calendario delle partite e gli eventi trasmessi in diretta su DAZN 1 e 2, con aggiornamenti sulla programmazione. Le partite della Serie A EniLive 20252026 vengono trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, ai numeri 214 e 215 del telecomando di Sky.

Tutte le dirette su DAZN 1 e 2 con calendario dettagliato, eventi e programmazione aggiornata. Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso *** Tutta la Serie A EniLive 202526 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997.🔗 Leggi su Digital-news.it

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