Grande Fratello Vip 2026 cos' è successo il 28 aprile | chi è stato eliminato

Il 28 aprile nel Grande Fratello Vip 2026 si è verificata un'eliminazione che ha coinvolto i concorrenti ancora in gara. Durante la puntata, Valeria Marini ha fatto il suo ingresso, suscitando reazioni tra gli altri partecipanti e influenzando le dinamiche all’interno della casa. La serata ha visto anche altre attività e novità, con i concorrenti impegnati in varie sfide e discussioni. La puntata ha concluso con la scelta di uno dei concorrenti da eliminare.

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda ieri, martedì 28 aprile, è stata una serata densa di emozioni, scontri verbali e colpi di scena, coincidente tra l'altro con il quarantacinquesimo compleanno della conduttrice Ilary Blasi. Tra l'uscita di scena di un'ospite speciale, una sorpresa commovente e un'eliminazione definitiva, la diretta ha iniziato a delineare i contorni della finalissima, mettendo alla prova la tenuta psicologica dei concorrenti rimasti in gioco. Scopriamo cosa è successo. Protagonista assoluta della prima parte è stata Valeria Marini, la cui permanenza lampo ha acceso gli animi, specialmente quelli di Antonella Elia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 28 aprile: chi è stato eliminato GRANDE FRATELLO 2025: SONDAGGI CLAMOROSI! Omer o Jonas Ecco il 2° Finalista e l'Eliminato Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 aprileGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 28 aprile 2026, su... Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 3 aprileGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 3 aprile 2026, su... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 28 aprile? | Video MediasetChi vuoi salvare tra Marco Berry, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini? Scopriamo l'eliminato del Grande Fratello Vip 2026. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia contro Paola Caruso: fa paura, Alessandra Mussolini la difende | Video MediasetNuovi scontri tra le regine nella casa del Grande Fratello Vip 2026: il confronto tra Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. superguidatv.it «Non ho nonni, non ho fratelli. Sono stata adottata, ho conosciuto mia madre biologica a 33 anni». Paola Caruso si è aperta davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, lasciando parlare le emozioni e raccontando la sua storia senza riserve. L’adozione, i - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com