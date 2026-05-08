Ieri sera, venerdì 8 maggio, si è conclusa la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante la trasmissione condotta da Ilary Blasi, è stato annunciato ai concorrenti il risultato del televoto, che ha portato all’eliminazione di uno dei partecipanti in gara. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto e discussione tra i concorrenti, come spesso accade durante il reality.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 8 maggio? Durante la quindicesima puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata dell’8 maggio 2026. Durante la diretta di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Dallo studio Ilary Blasi chiede la busta: “ è arrivato il momento del verdetto del televoto. Il pubblico ha deciso che tra Adriana, Francesca, Lucia e Marco a salvarsi è Adriana.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 8 maggio? | Video Mediaset

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 3 aprile? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 3 aprile? Durante la sesta puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai...

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 27 marzo? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 27 marzo? Durante la quarta puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: il motivo dello stop e quando torna in onda.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con la 15esima puntata: nuovi concorrenti al televoto e colpi di scena! superguidatv.it

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com