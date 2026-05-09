Gran ruote experience di Barilla

Nella Bottega Barilla 1877 sarà possibile provare in anteprima la Gran Ruote Experience, un modo nuovo di gustare la pasta. La novità consiste in una forma innovativa che permette di assaporare il prodotto in modo diverso dal solito. La pasta presenta un sapore riconoscibile e inconfondibile, caratteristico del marchio. La presentazione in negozio offre ai clienti l’opportunità di scoprire questa novità prima di altri canali di vendita.

Il sapore inimitabile della pasta in una forma del tutto nuova da scoprire in anteprima in Bottega Barilla 1877.Le Gran Ruote Barilla, evoluzione dello storico formato già amato da tutto noi, saranno protagoniste delle nostre degustazioni: una forma innovativa con struttura a raggera complessa e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

La 1000 Miglia Experience tocca Brindisi, Ostuni e San Vito: uno spettacolo su quattro ruoteLa seconda giornata di 1000 Miglia Experience Italy 2026 fa lustrare gli occhi agli appassionati e semplici curiosi di Ostuni, San Vito Dei Normanni...

“Gran Sprofondo della Bassa”, fatica e divertimento su due ruoteUna giornata all’insegna dello sport e della scoperta del territorio, pensata per coinvolgere sia i ciclisti più esperti sia le famiglie, grazie a...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: APRE OGGI AL MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI L’EICMA RIDING FEST: TRE GIORNI DI PURA PASSIONE TRA MOTO, SHOW E LEGGENDE DEL MOTORSPORT; EICMA Riding Fest 2026: tre giorni di puro paradiso su due ruote a Misano; Eicma Riding Fest da record, 27 mila appassionati alla terza edizione. 550 moto in prova e più di 17 mila test ride; Test Ride, Show, Leggende del Motorsport. Al Santamonica torna Eicma Riding Fest.

Gran Premio Red Bull di San Marino e Riviera, c'è il poster 2024Manca un mese al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini che dal 6 all'8 settembre tornerà nella Motor Valley per un'edizione che si annuncia da record. Prosegue la prevendita, ... ansa.it

Gran Turismo 7 o Forza Horizon 5: qual è il miglior gioco di corse su PS5?Nel panorama dei racing game moderni esistono due filosofie diametralmente opposte: la spettacolarità libera di Forza Horizon 5 e il rigore simulativo di Gran Turismo 7. Con l’arrivo del titolo ... everyeye.it

gran pedalata in compagnia stavolta. Il mio socio di avventure a due ruote è passato a trovarmi e non potevamo non fare un signor giro. Per me anche la prima volta che abbino due delle salite della zona..stanchi ma stra contenti #ciclismo #amicizia x.com