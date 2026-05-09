Le due squadre si preparano per il derby di basketball, con Pesaro che vuole riprendere il filo interrotto negli ultimi incontri e Rimini che si presenta con una rosa ampia e variegata. I giocatori sono arrivati in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante, pronti a confrontarsi sul parquet dopo settimane di allenamenti e partite ufficiali. La sfida promette di essere combattuta e ricca di emozioni.

Pesaro arriva al derby con l’idea di riprendere un discorso lasciato andare nella parte finale di stagione. La promozione diretta è sfuggita per un soffio e per l’incredibile striscia di Scafati, ma nei playoff la squadra vuol ritrovare l’antica carica. "Affrontiamo Rimini con il massimo rispetto – dice coach Spiro Leka (nella foto) –, anche perché sin dall’inizio della stagione è stata indicata come una delle grandi favorite per la promozione in A grazie a un roster profondo e completo in ogni ruolo. Due mesi fa ha vinto la Coppa Italia e arriva a questa sfida dopo una vittoria importante nella fase play-in contro una squadra forte come Livorno".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli avversari. "Rimini ha un roster profondo e completo»

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