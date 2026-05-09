Un ex premier ha condiviso con un giornale di aver subito un intervento che si è rivelato più complesso del previsto. In un’intervista, ha spiegato che l’operazione non era di routine e ha descritto come un episodio improvviso abbia cambiato il suo modo di vivere. La sua testimonianza mira a chiarire i dettagli di un intervento che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana.

Giuseppe Conte rompe il silenzio sulla sua operazione e rivela al Corriere della Sera una verità che aveva tenuto riservata: non si trattava di un intervento di routine. Il leader del Movimento 5 Stelle ha subito l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. “L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo”, ha spiegato. E poi la notizia che fa tirare un respiro di sollievo: “Poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza”. “In un secondo la vita non è più la stessa”. Conte non minimizza quello che ha vissuto.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Giuseppe Conte operato: “In un secondo la vita non è più la stessa”

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