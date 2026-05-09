Dopo un anno di inattività, il dirigente toscano torna in Serie A. Ex Napoli e Juventus, è pronto a riprendere in mano la propria carriera. L’interesse si concentra anche sul possibile intreccio con il Milan, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La sua decisione di ripartire segna un passo di rilievo nel panorama calcistico italiano. Restano da definire i dettagli del suo ritorno e le eventuali collaborazioni future.

Il dirigente toscano ex Napoli e Juve è fermo da un anno Giuntoli è pronto a ripartire un anno dopo la fine della sua esperienza alla Juventus. A ripartire dalla Serie A, anche se negli ultimi giorni è stato accostato anche all’ Olympique Marsiglia. I transalpini sono a caccia di un Ds, con il nome di Massara che ha preso quota in queste ore. Giuntoli torna in Serie A, ma niente Roma: destinazione a sorpresa (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Massara lascerà la Roma a causa del suo pessimo rapporto con Gasperini. Proprio quella giallorossa è ancora oggi una destinazione possibile per l’ex dirigente bianconero, nonché del Napoli, seppur le sue quotazioni siano in netto calo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Giuntoli torna in Serie A, intreccio con il Milan: tutti i dettagli

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