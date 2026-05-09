A Milano, il Comune ha deciso di ridurre le tasse di 83mila euro nel contesto del Giro d’Italia. La scelta riguarda il taglio del coefficiente unico applicato agli immobili comunali. La decisione è stata presa dalla Giunta e mira a favorire le attività economiche legate all'evento. Restano da capire come questa riduzione fiscale possa influire sull’indotto economico della città in occasione della corsa.

? Domande chiave Come influirà questo risparmio fiscale sull'indotto economico per Milano?. Perché la Giunta ha deciso di abbassare il coefficiente unico?. Chi ha negoziato direttamente l'accordo con il Comune di Milano?. Quanto valore economico può generare la tappa del 24 maggio?.? In Breve Coefficiente unico 0,50 per occupazione suolo pubblico invece del range 0,20-0,80.. Canone unico patrimoniale ridotto da 155 mila a 72 mila euro.. Indotto economico totale stimato in 2 miliardi di euro secondo Banca IFIS.. Eventi al Velodromo Vigorelli e mostra dedicata a Vincenzo Torriani il 24 maggio.. Il Comune di Milano ha stanziato 83 mila euro per agevolare il ritorno del Giro d’Italia in città il prossimo 24 maggio, riducendo drasticamente le tasse per l’occupazione del suolo pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a Milano: Palazzo Marino taglia le tasse di 83mila euro

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