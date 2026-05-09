Gioco d’azzardo Fenomeno dilagante Come difendersi

Il gioco d’azzardo è un fenomeno che si diffonde sempre di più, coinvolgendo un numero crescente di persone. Recentemente, la Società della Salute ha avviato diverse iniziative volte a contrastare questa problematica e a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla dipendenza. Queste azioni includono campagne informative e programmi di supporto, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per difendersi dal fenomeno.

GROSSETO Nel suo percorso di azioni per il contrasto al gioco d’azzardo la Società della Salute organizza, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, oggi a partire dalle 9 in sala Pegaso, un incontro con la presenza di due esperti di livello nazionale, il sociologo Maurizio Fiasco e la psicoterapeuta Daniela Capitanucci. Dopo i saluti istituzionali e i risultati del progetto "Dio non gioca a dadi", promosso dalla Sds e realizzato in co-progettazione da associazioni ed enti del territorio, l’incontro si aprirà con una performance degli attori Davide Braglia e Valentina Murru dell’associazione Rockland e con alcune riflessioni degli...🔗 Leggi su Lanazione.it

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