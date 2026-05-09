Ghirlandina da favola nella visita per le famiglie

Durante un pomeriggio, la Ghirlandina è stata aperta alle famiglie in un modo speciale, consentendo ai visitatori di scoprire il monumento in modo diverso dal solito. La visita ha coinvolto bambini e adulti, offrendo l’opportunità di salire sulla torre e di vivere un’esperienza che unisce elementi storici e fantastici. L’evento ha trasformato temporaneamente il monumento in un luogo che invita alla scoperta e alla fantasia.

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Per un pomeriggio, la Ghirlandina si lascia raccontare in modo diverso, trasformandosi in un luogo dove la storia incontra la fantasia e dove salire diventa, passo dopo passo, una fiaba da vivere insieme. È questo lo spirito di ’ Ghirlandina kids: Ghirlandina, una torre, una favola ’, la visita teatralizzata pensata per bambini dai 5 ai 10 anni e per le loro famiglie, in programma domani con due turni, alle 15.30 e alle 17.30. Un’iniziativa che ha già incontrato l’entusiasmo del pubblico, tanto che il secondo turno risulta già esaurito, mentre restano ancora disponibili gli ultimi posti per la partenza delle 15.30. La salita alla Torre si.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ghirlandina da favola nella visita per le famiglie ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lambrusco e zampone, una visita fino in cima alla GhirlandinaRaccontare Modena partendo dalla terra e arrivando fino in cima alla Ghilrlandina, attraversando sapori, storie e simboli che da secoli ne... “Si sposano”. Matrimonio da favola in arrivo: è festa nelle due ricche e potenti famiglieUn annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione dell’alta società e dell’industria del lusso: i due bellissimi giovani hanno ufficializzato... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Modena, verso la domenica del Ghirlandina con il GP Tito Giovanardi e il GP Carlo Cacciari; All'Ippodromo Ghirlandina torna il Gran Premio Tito Giovanardi, tra corse e solidarietà; Risultati di Modena trotto | Ippodromo Ghirlandina | Mercoledì 6 maggio | TQQ Memorial Ing. Giovanni Branch vince Faberge’ Bi!; Pentamodena, weekend da regina. "#KimerikEdizioni" - Results on X | Live Posts & Updates x.com