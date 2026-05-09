Nella casa del Grande Fratello Vip si sono create tensioni tra due concorrenti, con tre persone in bilico al televoto. Questa sera si deciderà chi tra Lucia, Adriana e Francesca dovrà lasciare l'edificio. Nel frattempo, il voto segreto di Berry potrebbe avere ripercussioni sulle dinamiche tra i presenti, influenzando possibili alleanze e schieramenti. La serata si preannuncia decisiva per alcuni dei partecipanti.

? Domande chiave Chi tra Lucia, Adriana e Francesca lascerà la casa stasera?. Come influirà il voto segreto di Berry sulle alleanze in casa?. Perché la scelta di Alessandra Mussolini ha scatenato una guerra?. Quali nuovi equilibri si creeranno dopo l'eliminazione del televoto?.? In Breve Ilary Blasi conduce con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.. Televoto coinvolge Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini.. Programma in onda su Canale 5, Infinity e canale digitale terrestre 55.. Dirette quotidiane previste su Italia 1 alle ore 12:15, 13:00 e 18:15.. Stasera, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21:35 su Canale 5, la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip porterà nuovi equilibri dopo le tensioni vissute durante la quattordicesima edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, tensioni tra Mussolini e Berry: tre nomi rischiati al televoto

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