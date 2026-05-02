Scintille al Gf Vip cosa sta succedendo tra Mussolini e Berry | le accuse e lo scontro

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono registrati momenti di tensione tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Durante una conversazione, sono emerse accuse tra i due concorrenti, portando a uno scontro diretto. Le discussioni si sono fatte animate, coinvolgendo anche altri partecipanti e creando un clima di confronto acceso. I dettagli delle accuse e le reazioni degli altri concorrenti sono ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Scontro nella casa del Grande Fratello Vip tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Dopo il faccia a faccia andato in scena nella scorsa puntata, nato dai riferimenti dell'illusionista al cognome dell'ex europarlamentare, nelle ultime ore i due si sono affrontati nuovamente a tavola insieme agli altri concorreti. Questa volta, però, Mussolini ha attaccato Berry definendolo "il più stronzo" della Casa. “Lui fa finta di fare il moderato, poi esce la vera natura.. e la tua è una natura violenta, tu sei una persona violenta, tu sei una persona che insulta e sei consapevole di quello che stai facendo", ha esordito Mussolini, mentre Antonella Elia cercava di fermarla: "Quello che stai dicendo è molto grave", ha detto prendendo posizione a favore dell'illusionista.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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