Durante una puntata trasmessa venerdì 8 maggio, si è verificata una discussione tra Francesca Manzini e alcune coinquiline a tavola. La comica ha espresso che qualsiasi cosa appartenente a lei viene sottoposta a giudizio da parte delle altre. Dopo lo scontro, Manzini ha pubblicato un post in cui ha cercato di fare chiarimenti, coinvolgendo anche Alessandra Mussolini e le altre coinquiline presenti.

Francesca Manzini tenta chiarimenti nel post puntata di venerdì 8 maggio con Alessandra Mussolini ed altre coinquiline. La comica viene scomodata sui suoi cambi d’umore dalla Mussolini, alla quale Manzini risponde: “Se io fossi una che si crogiola nel dolore, su quello che è successo con Marco ci avrei fatto i drammi del mondo”. L’artista spiega che tali atteggiamenti sono legati alle cose che fa. Se è impegnata in qualche attività della casa, cerca di accantonare quel che sente. Al contrario, quando è ferma, tutta l’interioritá sale a galla. Nel confronto a tavola Alessandra le spiega: “È arrivato esattamente l’opposto. Tu sei una persona solare durante il giorno, ma in diretta sei un’altra.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, lite a tavola tra Francesca Manzini e le coinquiline: “Qualsiasi cosa mia è oggetto di giudizio”

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