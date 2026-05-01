Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, a meno di tre settimane dalla conclusione, si è verificato un acceso scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini. Durante una lite, Berry ha detto a Manzini: “Sei pazza”, causando una reazione immediata tra gli altri concorrenti e il pubblico. La discussione ha diviso gli spettatori, alcuni solidali con uno dei due, altri con l’altro. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media.

A meno di tre settimane dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, la tensione nella Casa più spiata d’Italia ha raggiunto livelli critici. Stanotte è scoppiata una violenta lite tra Marco Berry e Francesca Manzini, con urla, insulti pesanti e l’intervento degli autori del programma per riportare la calma. Il silenzio di tutti difronte a un atteggiamento di questo tipo e solo una ragazza che prende posizione è davvero penoso. pic.twitter.comvLluqtd62Z — Peter (@peter78150525) May 1, 2026 Tutto ha avuto inizio mercoledì 29 aprile, quando l’imitatrice si è confidata con Berry riguardo al rapporto complicato con sua sorella maggiore Lilli. Francesca ha raccontato al coinquilino di non avere un legame particolarmente stretto con la sorella, che ha quattordici anni più di lei: “Non ci sentiamo tanto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sei pazza”: esplode la lite al GF Vip tra Marco Berry e Francesca Manzini, pubblico diviso

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