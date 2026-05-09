GF VIP lite a tavola tra Francesca Manzini e le coinquiline | Qualsiasi cosa mia è oggetto di giudizio

Durante la puntata trasmessa venerdì 8 maggio, si è verificato un confronto tra Francesca Manzini e alcune coinquiline, tra cui Alessandra Mussolini. La discussione si è concentrata su alcune proprietà personali di Manzini, che sono state oggetto di giudizio da parte delle altre partecipanti. La Manzini ha successivamente scritto un post nel tentativo di spiegare la propria posizione e chiarire alcuni aspetti emersi durante il programma.

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Francesca Manzini tenta chiarimenti nel post puntata di venerdì 8 maggio con Alessandra Mussolini ed altre coinquiline. La comica viene scomodata sui suoi cambi d’umore dalla Mussolini, alla quale Manzini risponde: “Se io fossi una che si crogiola nel dolore, su quello che è successo con Marco ci avrei fatto i drammi del mondo”. L’artista spiega che tali atteggiamenti sono legati alle cose che fa. Se è impegnata in qualche attività della casa, cerca di accantonare quel che sente. Al contrario, quando è ferma, tutta l’interioritá sale a galla. Nel confronto a tavola Alessandra le spiega: “È arrivato esattamente l’opposto. Tu sei una persona solare durante il giorno, ma in diretta sei un’altra.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GF VIP, lite a tavola tra Francesca Manzini e le coinquiline: “Qualsiasi cosa mia è oggetto di giudizio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Sei pazza”: esplode la lite al GF Vip tra Marco Berry e Francesca Manzini, pubblico divisoA meno di tre settimane dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, la tensione nella Casa più spiata d’Italia ha raggiunto livelli critici.