GF Vip Antonella Elia crolla in diretta | Marco Berry eliminato

Nella quindicesima puntata del Grande Fratello VIP, Antonella Elia si è lasciata andare alle lacrime in diretta, mentre Marco Berry è stato eliminato dopo un televoto rapido. Durante la puntata, sono state protagoniste tensioni tra alcuni concorrenti e commenti di Selvaggia Lucarelli che hanno colpito Antonella Elia. La serata si è conclusa con l’eliminazione di Marco Berry dalla Casa.

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La quindicesima puntata del Grande Fratello VIP tra lacrime, tensioni e televoto flash: Antonella Elia ferita dalle parole di Selvaggia Lucarelli, mentre Marco Berry viene eliminato dalla Casa. La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera e condotta da Ilary Blasi, ha decretato un nuovo eliminato attraverso un doppio televoto. Una serata che, nonostante le aspettative, non ha regalato grandi colpi di scena, nemmeno durante l'attesissimo confronto tra le due 'nemiche' della Casa: Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: interviene Selvaggia Lucarelli La puntata si è aperta proprio con il faccia a faccia tra le due protagoniste assolute di questa edizione.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip, Antonella Elia crolla in diretta: Marco Berry eliminato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Grande Fratello Vip, Dario Cassini choc su Antonella Elia: inquilini e pubblico #gfvip Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 7 aprile: Antonella Elia domina su tutti, Marco Berry eliminatoLa puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a essere una delle più tese della stagione. Gf Vip, Antonella Elia spacca i cocchi per terra e fa infuriare Marco Berry | VIDEOSta diventando virale il video del Gf Vip in cui Antonella Elia spacca i cocchi a terra mentre Marco Berry la rimprovera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Antonella Elia svela l'obiettivo del televoto della quattordicesima puntata Video; GF Vip, Antonella Elia fuori controllo: urla e oggetti lanciati contro la Mussolini; GF Vip, tensione fuori controllo: Antonella Elia sfiora la rissa con Alessandra Mussolini; Vincitore Grande Fratello Vip, quote ribaltate: Antonella Elia non è più la favorita. Chi la beffa. GF Vip, Antonella Elia crolla in diretta: Marco Berry eliminatoTensione al Grande Fratello VIP: Antonella Elia amreggiata dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli. Marco Berry eliminato al televoto con il 9,35%. movieplayer.it GF Vip 8 , Antonella Elia e i ricordi difficili. Ecco il racconto della sua vita tra paure ed emozioniNuova pagina emozionante nella casa del GF Vip 8 , ad aprire il proprio cuore è Antonella Elia che racconta la difficile storia della sua vita ... mondotv24.it GF Vip, Antonella Elia dura con Alessandra Mussolini: "È aggressiva, infierisce senza pietà e cerca di dilaniarti" x.com Scontro al veleno con Antonella Elia: Alessandra Mussolini non regge più lo stress reddit