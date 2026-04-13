Gf Vip Antonella Elia spacca i cocchi per terra e fa infuriare Marco Berry | VIDEO

Un video del Grande Fratello Vip sta attirando molta attenzione online. Nella clip, Antonella Elia rompe alcuni cocchi a terra, mentre Marco Berry le rivolge un rimprovero. La scena ha generato numerosi commenti sui social e sta facendo discutere tra gli utenti. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’accaduto. La vicenda si sta diffondendo rapidamente e continua a essere condivisa in rete.

Sta diventando virale il video del Gf Vip in cui Antonella Elia spacca i cocchi a terra mentre Marco Berry la rimprovera. I due poi si sono presi a parole Una nuova scoppiettante dinamica è accaduta alGf Viped è pronta a far discutere.Antonella Elia, presa da un momento di rabbia, ha iniziato a discutere conPaola Carusosul cibo e, sia per aprire i cocchi sia per sfogarsi, li ha sbattuti a terra rompendoli. Questa scena surreale (per un momento sembrava di essere all’Isola dei famosi, ndr)ha fatto infuriare molti all’interno della Casa, mentre ha fatto sorridere il web. Tra tuttiMarco Berry si è arrabbiato, diventando rosso in volto per l’accaduto e sono volati insulti dall’una e dall’altra parte.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gf Vip, Antonella Elia spacca i cocchi per terra e fa infuriare Marco Berry | VIDEO Leggi anche: Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry al GF Vip poi spacca un cocco: “Usi mezzucci da donnetta” Leggi anche: GF Vip, Antonella Elia spacca le noci di cocco lanciandole a terra (VIDEO): la scena surreale spiazza gli inquilini