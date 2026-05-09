A Genova, circa 400mila Alpini si preparano a partecipare alla manifestazione, portando a un potenziamento dei mezzi pubblici che funzioneranno 24 ore su 24. Per gestire l’afflusso, sono stati modificati alcuni percorsi dei bus e sono stati spostati i capolinea delle linee extraurbane. La rete metropolitana sarà anch’essa interessata da interventi di potenziamento e modifica delle fermate.

? Domande chiave Come cambieranno i percorsi dei bus per evitare il blocco cittadino?. Dove si troveranno i nuovi capolinea per le linee extraurbane?. Quali sono le fermate del Volabus sospese in zona De Ferrari?. Come funzionerà il servizio metropolitana durante la notte tra sabato e domenica?.? In Breve Metro con treno ogni 6 minuti tra le 13:00 e le 20:00 di sabato e domenica.. Servizio metropolitana attivo tutta la notte con corse ogni 20 minuti tra le 01:00 e le 06:00.. Linee extraurbane 702-776 con capolinea spostati alla piastra di Marassi fino al 12 maggio.. Volabus con fermata provvisoria in piazza Acquaverde domenica 10 maggio verso stazione Principe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, 400mila Alpini in città: metro e bus potenziati h24

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