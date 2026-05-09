È una penna nervosa, quella che Roberto Saviano usa per tracciare il profilo del climax che in questi giorni orbita intorno alle ultime novità sul delitto di Garlasco. La conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio ha alimentato ulteriormente la macchina mediatica. Il giornalista e autore di Gomorra, quindi, tira le somme e ci riporta all’ossessione per Avetrana: “Due brand del male italiano”. Roberto Saviano contro l'ossessione per Garlasco Il paragone con Avetrana, Cogne ed Erba Il riferimento a Delmastro, Hydra e la strage di Cutro Roberto Saviano contro l’ossessione per Garlasco In un editoriale pubblicato su Repubblica...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, secondo Roberto Saviano è in corso "una fiction oscena" come Avetrana: "Due brand del male italiano"

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