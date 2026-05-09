Garlasco le parole di Garofano in tv | Cosa c’è nelle intercettazioni

Da alcuni giorni, il caso di Garlasco è tornato a essere protagonista delle cronache con nuove indiscrezioni e intercettazioni diffuse dai media. Le conversazioni ascoltate e i dettagli emersi, commentati in tv, stanno attirando l’attenzione pubblica e alimentando discussioni sul procedimento giudiziario in corso. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con un crescente interesse da parte dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori.

Da giorni il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica con una nuova ondata di indiscrezioni, intercettazioni e presunti retroscena che stanno alimentando un clima sempre più acceso. Ogni dettaglio legato alla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi viene analizzato al microscopio, mentre in tv e sui social si moltiplicano discussioni, dubbi e accuse reciproche. In questo scenario, anche una semplice frase captata durante un’intercettazione può trasformarsi in un elemento destinato a scuotere l’opinione pubblica. >> “Perché stanno con Sempio”. Garlasco, orrore sulla famiglia Poggi: “Roba di soldi” Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato con insistenza di una presunta “confessione” attribuita ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, depositati gli audio inediti che coinvolgono Sempio, Stefania Cappa e Michele Bertani

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