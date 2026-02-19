Delitto di Garlasco la youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni Garofano | Diffuse notizie riservate

La youtuber Bugalalla, nome di Francesca Bugamelli, ha condiviso intercettazioni legate al caso di Garlasco, suscitando polemiche. La donna ha pubblicato un video in cui mostra conversazioni raccolte dai carabinieri di Vigevano durante le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Queste registrazioni hanno rivelato dettagli riservati sull’indagine e sulla condanna definitiva di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. La diffusione di queste intercettazioni ha acceso un dibattito sulla tutela della privacy e sulla gestione delle notizie riservate nel processo.

Si arricchiscono ancora le vicende legate al delitto di Garlasco. Francesca Bugamelli, nota youtuber conosciuta sul Web con il nome di Bugalalla, ha pubblicato un nuovo video che contiene le intercettazioni effettuate dai carabinieri di Vigevano durante l’inchiesta su Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 e che ha portato alla condanna definitiva a 16 di reclusione per l’oggi 42enne. Secondo la youtuber, gli audio, definiti “inediti”, ma già depositati agli atti dell’inchiesta dalla Procura di Vigevano al termine delle indagini preliminari nel 2008 ed entrati nel fascicoli dei processi del 2009 davanti al gup Stefano Vitelli, del 2011 per la Corte d’assise d’appello di Milano, in Cassazione nel 2013, nell’appello bis del 2014 e nuovamente nella Cassazione definitiva del 2015, dimostrerebbero il “coinvolgimento dell’ ex Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante dei RIS, Luciano Garofano, nella diffusione di materiale riservato, nel mentre si svolgevano le indagini sulla morte di Chiara Poggi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, la youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni Garofano: “Diffuse notizie riservate” Garlasco, Salvo Sottile contro Bugalalla che "non azzecca un congiuntivo": la replica della youtuberSalvo Sottile ha criticato duramente Bugalalla, accusandola di sbagliare i congiuntivi, dopo aver visto un suo video sui social. Delitto di Garlasco: la sfida dell'avvocato Fabrizio Gallo al generale Garofano | Segreti Ep. 18In questo episodio di Segreti, l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, mette in discussione l’inchiesta di Garlasco, evidenziando errori e lacune che, a suo avviso, compromettono la verità processuale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Alberto è innocente, ne sono certo. Delitto di Garlasco: parla l’ex avvocato di Stasi, Giuseppe Colli; Garlasco, spunta un audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi in un momento privato, non sono assatanata; Garlasco, Sempio in tv: Il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi? Mai visto. Delitto di Garlasco, la youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni Garofano: ‘diffuse notizie riservate’Si arricchiscono ancora le vicende legate al delitto di Garlasco. Francesca Bugamelli, nota youtuber conosciuta sul Web con il nome di Bugalalla, ha ... lapresse.it Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio sullo scontrino: È autenticoGli avvocati dell’ultimo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi depositano in tribunale le indagini difensive ... rainews.it Delitto di Garlasco, l’annuncio bomba sul DNA: “Sulle scarpe di Stasi...” facebook