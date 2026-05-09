La difesa di Alberto Stasi ha annunciato l’intenzione di chiedere un’accelerazione per l’istanza di revisione del processo. La decisione arriva dopo le ultime notizie riguardanti Andrea Sempio. Bocellari, uno dei difensori, ha comunicato pubblicamente questa volontà, sottolineando l’obiettivo di ottenere una risposta nel più breve tempo possibile. La richiesta di revisione riguarda aspetti specifici emersi nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario.

Il clima mediatico e investigativo sul delitto di Garlasco è ormai incandescente. Ne sa qualcosa Alberto Stasi che, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla sua difesa, si sarebbe commosso ma con la consapevolezza di restare con i piedi per terra. Ora è tempo della prossima mossa: l’avvocata Giada Bocellari ha appena annunciato che insieme al suo collega Antonio De Rensis intende “accelerare il più possibile per presentare l’istanza di revisione“. Di ciò che è venuto fuori su Andrea Sempio, il condannato non è aggiornato: “Non sa nulla, non legge i giornali”, aggiunge Bocellari. La prossima mossa degli avvocati di Alberto Stasi...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la difesa di Alberto Stasi intende "accelerare per l'istanza di revisione": l'annuncio di Bocellari

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La ricostruzione fatta nelle nuove indagini è molto precisa e rigorosa, con passaggi su Chiara Poggi e Alberto Stasi toccanti. Intanto, il dottor Stasi andrebbe liberato subito. E complimenti a chi le ha svolte, subendo attacchi di ogni tipo. #Garlasco x.com

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