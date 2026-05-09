Gli atti investigativi e i documenti della Procura di Pavia rivelano il motivo dietro l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto ricostruito, Andrea Sempio avrebbe agito in seguito alla scoperta di video intimi che coinvolgevano la vittima. La ricostruzione dei carabinieri indica che questa rivelazione avrebbe scatenato una reazione violenta, portando all’uccisione della giovane donna.

AGI - Negli atti frutto del lavoro dei carabinieri e della Procura di Pavia viene esplicitato il movente che avrebbe portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. "In quei video intimi, espliciti, tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, è verosimile si inneschi il movente del delitto: l' infatuazione, la probabile prospettiva sessuale proiettata su Chiara nell'assunto che il girato rappresentasse esso stesso la prova della disinibizione, l'approccio approfittando dell'assenza di Marco e del fatto che la ragazza in quei giorni di agosto fosse sola a casa, il rifiuto, il tentativo di presenza, la reazione di Chiara e la furia omicida per un effetto domino".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, il movente di Sempio: i video intimi e la furia omicida

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