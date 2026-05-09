Gallipoli incubo condominiale lungo tre anni | allontanata una 61enne che perseguitava i vicini
A Gallipoli, una donna di 61 anni è stata allontanata dal condominio dopo aver molestato e perseguitato la coinquilina e altri vicini negli ultimi tre anni. Le autorità hanno deciso di applicare il divieto di avvicinamento e di installare un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. La vicenda si è conclusa con l’adozione di misure restrittive nei confronti della donna.
Una donna di 61 anni è stata allontanata da Gallipoli e sottoposta a braccialetto elettronico per gravi condotte persecutorie nei confronti di una coinquilina e di altri residenti. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce, è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo numerose denunce e testimonianze raccolte negli ultimi tre anni. Le origini del provvedimento Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata a seguito di una lunga serie di segnalazioni presentate presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli. I residenti, esasperati, hanno denunciato comportamenti intrusivi, minacciosi e molesti da parte della donna, che avrebbe reiterato tali atteggiamenti senza interruzione per tre anni.🔗 Leggi su Virgilio.it
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