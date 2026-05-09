Il metodo del Fatto Quotidiano? Gli insulti. In questo caso insulti che vanno a colpire Francesco Giorgino, bollato come " cane da compagnia di Giorgia Meloni ". Una miseria, uno sfregio che, però, è un marchio di fabbrica del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Nell’edizione in edicola sabato 9 maggio, il giornale torna infatti ad attaccare il giornalista e conduttore di XXI Secolo. Critica televisiva? No, insulti personali, livore, odio. Il bersaglio è lo stile di Giorgino, accusato dal Fatto di avere un atteggiamento troppo morbido nei confronti del governo e del premier. Una lettura proposti con toni durissimi, infanganti, che scivolano nell’offesa più bieca.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesco Giorgino insultato dal Fatto Quotidiano: "Cane da compagnia di Giorgia Meloni"

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