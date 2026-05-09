Francesco Fortunato | Il record europeo non è frutto del caso Potevo limare ancora qualcosa…

Durante la recente mezza maratona di marcia a Podebrady, in Repubblica Ceca, è stato conseguito il record europeo. Francesco Fortunato ha partecipato alla gara e ha dichiarato che il risultato non è stato casuale, aggiungendo di poter migliorare ulteriormente il suo tempo. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati di atletica, che hanno seguito con interesse l'evento.

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È un Francesco Fortunato in versione deluxe quello visto ieri in occasione della mezza maratona di marcia andata in scena a Podebrady (Cechia). L’italiano ha conquistato la gara concludendo i 21,097 chilometri con il tempo 1h23:00, nuovo record europeo nella specialità introdotta quest’anno. Crono che conferma l’incredibile crescita del pugliese, già autore quest’anno di risultati di prestigio. Dopo il fantastico oro nei Mondiali di marcia a squadre ed il primato mondiale nei 5000 indoor, ecco un’altra prestazione di livello assoluto, che lo proietta di diritto nell’elite internazionale. Il portacolori delle Fiamme Gialle è riuscito a vincere con merito regolando avversari di primo livello come il brasiliano Caio Bonfim, campione mondiale e argento olimpico, ed il tedesco Christopher Linke.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Fortunato: “Il record europeo non è frutto del caso. Potevo limare ancora qualcosa…” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpicaFrancesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l’ingresso in maniera imperiale nell’elite internazionale: dopo... Marcia: Francesco Fortunato racconta il record mondiale, Olimpiadi e futuro del settore a Run2U 12Cosa serve davvero per diventare il migliore al mondo? In questa puntata di Run2U incontriamo Francesco Fortunato, uno degli atleti più forti della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpica; Fortunato, vittoria e record europeo nella mezza maratona di marcia. Palmisano 2ª; Fortunato 1h23:00 record europeo!; Atletica, giornata trionfale per la marcia azzurra. Francesco Fortunato: Il record europeo non è frutto del caso. Potevo limare ancora qualcosa…È un Francesco Fortunato in versione deluxe quello visto ieri in occasione della mezza maratona di marcia andata in scena a Podebrady (Cechia). L'italiano ... oasport.it Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpicaFrancesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l'ingresso in maniera imperiale nell'elite internazionale: dopo aver ... oasport.it Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpica - x.com