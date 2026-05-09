Le formazioni ufficiali di Lecce e Juventus sono state annunciate per il match del 36° turno di Serie A 202526. L’allenatore del Lecce ha scelto i suoi nuovamente in vista di questa sfida, mentre il tecnico della Juventus ha deciso le scelte per cercare di ottenere i tre punti dopo il pareggio precedente e mantenere saldo il piazzamento in zona Champions League. Il calcio d’inizio è atteso nelle prossime ore.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Moviola Lazio Inter: dubbi sul mani di Gila, sacrosanto il rosso a Romagnoli col Var. Tutti gli episodi Gattuso nuovo allenatore del Torino? Frenata improvvisa nella trattativa, anche Juric tra le alternative! Fiorentina, i convocati per la sfida contro il Genoa: la lista completa di Vanoli, riecco Piccoli! Real Madrid, Arbeloa allo scoperto: «Rissa Valverde Tchouameni? Si sono scusati con i tifosi e questo mi basta.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Lecce Juventus: le scelte di Di Francesco e Spalletti

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