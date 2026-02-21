Formazioni ufficiali Lecce Inter | le scelte di Chivu e Di Francesco

Chivu e Di Francesco hanno scelto le formazioni ufficiali per la partita tra Lecce e Inter, programmata alle 18. La decisione deriva dalle valutazioni tecniche dei due allenatori, che hanno deciso le rispettive tattiche e i giocatori titolari. I mister hanno analizzato attentamente le ultime prestazioni in allenamento, puntando su alcuni cambiamenti strategici. La gara si preannuncia combattuta e ricca di tensione tra le due squadre.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Lecce Inter: di seguito gli schieramenti scelti da Di Francesco e Chivu per la sfida in programma oggi alle 18. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, gara in programma alle 18 e valida per la 26? giornata di Serie A: LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira. A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.