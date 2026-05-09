Forlì-Cesena | il gap occupazionale tra i sessi sale al -16,5%

Nel territorio di Forlì-Cesena, il divario occupazionale tra uomini e donne è salito al -16,5%. La nascita di un figlio rappresenta un elemento che influisce sul reddito delle madri, secondo quanto rilevato in alcuni studi recenti. Si stanno analizzando le ragioni che hanno portato a un peggioramento del divario tra i sessi in questa zona, anche in relazione alle dinamiche lavorative e alle scelte di vita delle donne.

? Punti chiave Quanto incide la nascita di un figlio sul reddito delle madri?. Perché il gap occupazionale tra i sessi è peggiorato nel territorio?. Come influisce la maternità sulla stabilità delle pensioni future in Romagna?. Quali soluzioni propone il sindacato per proteggere le carriere femminili?.? In Breve Gap occupazionale aumentato di 2,7 punti percentuali rispetto ai dati del 2023.. Perdita economica media di 8.141,02 euro per le madri rispetto ai padri.. Penalizzazione retributiva femminile del -17,8% nelle giornate lavorative retribuite.. Servizi educativi presenti nel 90% dei comuni con utilizzo del 30,9%.. Il divario occupazionale tra uomini e donne nel comprensorio di Forlì-Cesena è balzato al -16,5% secondo i dati Bes 2025, evidenziando come la maternità pesi ancora sui bilanci familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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