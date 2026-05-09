Fondazione CRAL Arrobbio guida il nuovo CdA per il territorio
La Fondazione CRAL ha annunciato la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, con Paolo Arrobbio come presidente. Tra i membri che affiancheranno Arrobbio ci sono professionisti di diversi settori. La presenza di un presidente con esperienza bancaria è stata confermata, mentre il ruolo degli altri componenti è ancora in fase di definizione. La composizione del nuovo CdA mira a portare innovazione e stabilità alle attività della fondazione nel territorio.
? Domande chiave Chi sono i nuovi membri che affiancheranno Paolo Arrobbio nel CdA?. Come influirà l'esperienza bancaria del Presidente sullo sviluppo della provincia?. Quali saranno i tre pilastri prioritari del nuovo piano d'azione?. Perché la scelta del nuovo management punta sulla coesione sociale?.? In Breve Vicepresidente Domenico Mercogliano, Roberto Livraghi, Luigi Bonzano e Rossana Balduzzi compongono il CdA.. La nomina avviene il 9 maggio 2026 durante la prima seduta ufficiale.. Il piano d'azione punta su economia locale, cultura e coesione sociale provinciale.. Il nuovo management eredita l'impegno storico del predecessore Luciano Mariano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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