A Follonica a Sinistra è stata costituita una nuova associazione con l'obiettivo di rafforzare la presenza politica nel territorio. La guida è stata affidata a un nuovo presidente, eletto durante l'assemblea di recenti riunioni. La formazione si propone di aumentare l'influenza nelle prossime elezioni comunali previste per il 2029, coinvolgendo i cittadini e i candidati locali. La struttura si appresta a definire le strategie e le alleanze politiche per il futuro.

? Domande chiave Chi sono i nuovi vertici che guideranno l'associazione?. Come influenzerà questa nuova struttura le elezioni comunali del 2029?. Quali temi sociali e ambientali metteranno al centro del programma?. Perché il movimento punta a tornare al governo della città?.? In Breve Enrico Calossi assume la segreteria dell'associazione nata nel 2019. Progetto nato con l'amministrazione Benini per tutela ambiente e lavoro. Obiettivo strategico mira alle elezioni comunali del 2029. Riferimenti politici principali sono Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana. Francesco Ciompi assume la presidenza di Follonica a Sinistra, l’associazione che nei giorni scorsi ha formalizzato la propria struttura politica per dare continuità al progetto avviato nel 2019 in città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica a Sinistra: nasce la nuova struttura con Ciompi presidente

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