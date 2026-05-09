Lorella Cuccarini ha annunciato tramite un post su Instagram il matrimonio del suo figlio Giorgio con Mariasole, celebrato il 2 maggio. La cantante e showgirl ha condiviso un messaggio di auguri per il neo sposo, accompagnato da foto della cerimonia. La notizia ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con affetto e congratulazioni. La notizia del matrimonio è stata resa pubblica attraverso i social, senza ulteriori dettagli sul rito.

È festa in casa Cuccarini. Con un post pubblicato su Instagram, Lorella Cuccarini ha annunciato il matrimonio del figlio Giorgio con Mariasole, avvenuto il 2 maggio. La showgirl in un lungo messaggio condivide tutta l’emozione di una mamma che vede il proprio ragazzo diventare marito. Le parole di Lorella: un inno alla vita che va avanti La ballerina ha scelto parole semplici e dirette per raccontare il momento: «Ebbene sì, nostro figlio Giorgio e Mariasole si sono sposati!» Da lì parte un pensiero che ripercorre il viaggio di ogni genitore. Lorella guarda al passato e mette al primo posto la nascita dei figli: «i momenti più straordinari», «emozioni impossibili da racchiudere in poche parole».🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fiori d’arancio in casa Cuccarini: mamma Lorella lo annuncia con un messaggio di auguri per il figlio Giorgio

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